接種意外不斷，屏東縣東港鎮今天(3日)疫苗接種，88名長輩施打莫德納第二劑，卻遭醫護錯打成AZ。對此屏東縣衛生局表示已經展開緊急調查，除了持續追中這88名長輩名單以及後續狀況外，也會對出包的安泰醫院進行懲處。

屏東東港地區的第二劑疫苗施打因迎王延期，延至3日剛好是施打造冊長輩的最後一天，不料名單上的100名長者竟有88人因醫護人員疏忽，原要打莫德納而誤打為AZ，屏縣府稍早緊急召開記者會對外說明，強調將持續每日關懷遭誤打長者狀況持續21天，並積極協助後續醫療。

屏東東港靜思堂接種會場，傳出88名長輩莫德納第二劑被打成AZ，衛生局緊急開記者會說明，並將懲處出包的安泰醫院。(圖／屏縣府提供)

屏縣府衛生局指出，今天中午接到安泰醫院通報，今天早上在東港靜思堂為造冊施打第二劑莫德納的長輩施打疫苗時，發現名單上的100人有88人打到AZ，為此趕緊通報處置，而縣長潘孟安接到通知後也趕緊下達指示。

衛生局說，縣長要求衛生局協助東港安泰醫院追出錯打疫苗的民眾名單，並主動通報及了解對方身體狀況，同時協助醫療所需，此外也成立3支24小時關懷專業，有衛生局087380208、東港衛生所0883253110、東港安泰醫院0988609708，呼籲民眾若感身體狀況有異樣，要立即撥打電話詢問。

此外，針對在家中自行觀察的民眾，院方要每日關懷持續3周共21天，至於懲處部分，縣府將暫時停止東港安泰醫院施打疫苗業務，涉及違反醫療法部分，也將在3天內完成行政檢討報告，予以處分。