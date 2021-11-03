「直播天王」連千毅日前接連邀請資深藝人李炳輝、「FBI帥哥」鄧佳華上直播，再加上連千毅與澎恰恰日前因直播合作事件，屢次登上新聞版面，讓連千毅成為話題人物，而外型陽剛、談吐霸氣的連千毅，其實是寵妻的人夫代表，連千毅的老婆正是被封「真人版娜美」的石帕玉，連千毅今（3日）還罕見曬恩愛，PO出嬌妻美照，立刻引發熱議。

連千毅稍早在臉書曬出老婆美照，只見石帕玉身穿白色合身襯衫、亮黃色窄短裙，穿黑色絲襪、踩靴子的她，讓一雙美腿更顯得纖細、修長，照片中，石帕玉放下一頭烏黑長髮、頂著髮飾，氣質的她專心低頭划手機，五官精緻、顏值俏麗，絕佳狀態讓她舉手投足散發濃濃女人味，完全看不出已升格當媽咪。

連千毅臉書全文。（圖／取材自蘭庭精品臉書）

夫妻難得享受兩人時光，也讓連千毅有感寫下：「夫妻倆，很久沒約會了，想當年，我在路邊跟娜美要電話，要了五百多次才要到，真的是」，也讓網友都忍不住佩服連千毅的驚人毅力，紛紛留言：「娜美不隨便的」、「你太有毅力了」、「有付出才有收穫」、「要了5百次是值得的」。

其實，連千毅相當寵妻，他靠直播成功翻身後，就大手筆買下要價8千萬的電梯豪宅送漂亮老婆，感謝妻子一路以來的不離不棄，連千毅在家還會一手包辦家事，為的就是要給太太最好的生活品質和環境。