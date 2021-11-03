目前警方將涉案的30歲酒店林女逮捕歸案，由彰化地檢署複訊後，今晨依殺人罪聲押獲准。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

上月29日有民眾在彰化縣埔鹽鄉東螺溪邊，發現一具水流屍，因死者無法確定身分，警方成立專案小組採證比對，確認是死者為失蹤的51歲張男。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

上月29日，有民眾在彰化縣埔鹽鄉東螺溪邊發現一具水流屍，因死者無法確定身分，警方成立專案小組採證比對，確認死者是失蹤51歲張姓男子。經警方初步調查，張男愛上小20歲、貌似藝人伊能靜的林姓酒店妹，月花10萬包養，還為對方添購一台全新雙Ｂ名車，以為遇到真愛，不料疑似陷入林女的奪命仙人跳，張男被消防人員打撈上岸時，頭部被塑膠袋套頭，身上還綁了兩顆石頭，警方認為案情不單純，經過調查後發現，不排除遭林女設局殺害，檢方依殺人罪嫌將她聲押獲准，案情仍在調查中。

今年30歲的林女，有著一副白晰童顏與明星般的天使臉孔，據了解，張男對她一見鍾情，2人交往後，每月拿10萬元零用錢供她花用，還用她的名字買一部雙B名車送給她，談起相差20歲的父女戀，沒想到最後竟可能遭設局，慘成水流屍。

死者的好友在臉書發文爆料。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

昨（2）日晚間，張男的好友在「爆料公社」發文表示，去年自己的好兄弟（張男）在台北酒店結識林女，對她一見傾心，花了大筆金錢包養，每個月在林女身上至少花10萬，2人一直同居到了今年9月，未料，卻突然出現6位男子自稱是林女的表哥們，表示家族不同意兩人交往，要把林女帶走，好友（張男）尊重林女的決定，他們離開前，還覬覦歸在林女名下的名車。

發文中指出，10月8日，一群人相約吃熱炒，林女卻突然出現，好友（張男）便跟著女方離開，10月15日好友（張男）說要去鹿港，自此之後失去聯繫，親友們連忙報警協尋，後來透過銀行監視器畫面，拍到林女拿著好友的提款卡領了不少錢，再看到好友時，已是一具冰冷的遺體。

張男的友人表示，林女柔情似水，講話輕聲細語，離婚後還帶著孩子，張男以為遇到真愛，沒想到竟是殺人的桃花劫。

溪湖分局偵查隊隊長楊昭賢表示，林女被捕到案後，針對案情疑點避重就輕，供稱與張男結伴還有其同行友人到海邊沙灘遊玩，2人因感情糾紛產生爭吵，互相傷害彼此，同行友人幫助她出手毆打張男，造成張男死亡。但究竟是生前死亡被丟入水中，還是溺斃死亡，仍有待後續調查釐清。偵訊後將其拘押。

林女疑設局殺害金主，犯下殺男友命案，臉書被灌爆罵她是蛇蠍女。（圖／翻攝自林女臉書）

林女疑設局殺害金主，臉書被灌爆罵她是蛇蠍女。（圖／翻攝自林女臉書）

林女疑設局殺害金主，臉書被灌爆罵是蛇蠍女。（圖／翻攝自林女臉書）

林女落網後，引發網友灌爆她的臉書留言指控他是殺人兇手「你是不是黑心的！」、「心怎麼如此毒辣！」、「親手毀了長期飯票，你是白Ｘ嗎？」、「正跟漂亮有甚麼用？良心被狗啃了」、「明顯設局謀殺」。

也有不少認識張男的友人，氣憤留言不捨他真心換絕情，為了愛送了命。至於林女是否為了財殺人？檢調還在進一步釐清。