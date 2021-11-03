加密貨幣龍頭比特幣在今年10月中旬重返6萬美元關卡，再度掀起市場熱潮，雖然近期搭上串流影音巨頭Netflix影集「魷魚遊戲」風潮的「魷魚幣」（Squid），上周經歷2300倍大漲後，周一傳出創辦人將募來的340萬美元(9469萬元新台幣)，以幣圈惡名昭彰的「拉地毯」（rug pull）騙局捲款逃走，導致價格突奔2860美元崩跌、幾乎歸零，但絲毫不影響加密貨幣市場走勢，二哥以太幣更在稍早突破4600美元關卡，創下歷史新高。

截至台灣時間3日下午4點25分，比特幣一顆價格上漲8.82%、暫報63077.4美元，市值來到1.19兆美元；以太幣價格上漲5.79%、暫報4581.1美元；受到特斯拉執行長熱烈追捧的狗狗幣與柴犬幣，分別為上漲0.47%、下跌6.25%，近1周漲勢則是分別高達25%、40%。

10月20日比特幣創下67016.5美元的歷史新高後，主要區塊鏈體系結構的其他加密貨幣也獲得強勁動能，今年初以來，比特幣先是突破3萬美元關卡，之後特斯拉宣布開放客戶用比特幣購買該公司產品，當時並買進15億美元的比特幣，將加密貨幣投資熱潮推上高峰，但隨著特斯拉緊急宣布暫停比特幣交易，以及挖礦活動對於環境問題等議題發酵，導致加密貨幣市場一度冷卻，比特幣也一度回測3萬美元關卡，直至近月才恢復強勁表現。

至於近期Squid暴漲暴跌事件，根據外國財經媒體報導，近期包括Doge和Shiba幣也出現驚人飆漲幅度，但許多加密貨幣專家也非常反對這類資產，認為其根本就是種迷因貨幣，一旦價格如何上去，只要拋售出現，就會發生連鎖效應，最終價格跌回原本的水位。