民進黨通過徵召林靜儀投入台中第二選區立委補選，「最強的可能對手」顏寬恒遲未表態，本人電話也未接聽。據指出，顏敗給陳柏惟後，深切檢討網路宣傳、年輕人認同等不足，仍在調整腳步中，加上罷免票數藍綠旗鼓相當，沒有十足勝算，應不敢貿然投入補選。

幕僚透露，顏完成罷免階段性任務後，回歸深耕地方，預定2024再戰立委，補選完全不在計畫之中，但黨中央及地方人士不斷勸進，雙重壓力讓顏陷入長考，也打亂原本步調。

若顏寬恒不投入補選，地方盛傳改由妹妹、台中市副議長顏莉敏「代兄出征」。對此說法，親近顏家人士駁斥「大家都在亂猜，顏莉敏不會中途落跑！」顏莉敏日前也明確表示，這是沒有想過的問題，不知道消息從何而來。

媒體日前追問顏家是否投入立委補選？顏清標不願正面回應，僅表示「適當時機會對外說明。」政壇人士揣測，顏家對於目前情勢顯然還拿不準，罷免案贏得不夠漂亮是主因。