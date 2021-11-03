美國有線電視新聞網(CNN)3日報導，美國維吉尼亞州2日舉行州長選舉。由於這場選戰被視為選民是否信賴拜登的觀察指標，也是觀察2022年國會期中選舉風向的重要戰役，格外受外界矚目。

孰料，共和黨的州長候選人楊金居然擊敗民主黨候選人麥考里夫（Terry McAuliffe），攻下民主黨鐵票區，成為自2009年首位拿下維州州長寶座的共和黨人。凸顯民主黨想在2022年維持參眾兩院的主導權，恐面臨巨大挑戰。

根據已開出的99%選票，楊金以1675152票、得票率50.7%，擊敗麥考里夫的1602656票(得票率48.6%)，雙方差距僅72496票。楊金現已宣布勝選，並表示將為維吉尼亞州帶來變革。

他表示，「我們將共同改變這個州的軌道；朋友們，我們在第一天就會開始這樣的轉變。沒有時間可以浪費了，我們的孩子們等不急了」。CNN指出，教育與生活成本兩大問題將會成為他執政焦點。

教育將楊金送上州長寶座，他矢言恢復學校的優勢，將大筆投資在教育預算。就生活成本而言，隨著通貨膨脹，楊金承諾會降低物價與稅收。

CNN指出，相較於拜登2020年在維吉尼亞州得票以10個百分點的差距取勝；如今麥考里夫卻鎩羽而歸，意味著民主黨想在2022年維持對眾議院與參議院的控制權，恐有相當難度存在。

報導認為，自2009年以來維吉尼亞州一直是民主黨的票倉，麥考里夫更是在2014年至2018年擔任該州州長；但如今在拜登支持率下滑，而民主黨面對總統拋出的議程在國會引發爭辯，卻又提不出強有力的訊息說服大眾，麥考里夫也只好苦苦掙扎，試圖激起民主黨支持者的熱情。

麥考里夫將楊金與川普畫上等號，試圖為自己贏得州長大位。然而，這種做法既不能爭取獨立選民，也無法鞏固民主黨陣營。這似乎給2022年期中選舉一個警訊，一再祭出川普牌恐無法拉抬選情。

何況，拜登撤軍阿富汗造成的混亂，疫情對美國失業預、物價上漲的影響，都讓他的支持率一再創新低。根據美聯社在選前於維吉尼亞州的民調，對於拜登政績支持的選民僅有48%，否定的卻高達52%；其中，被視為拜登阿基里斯腱的經濟，更有高達53%的選民負面看待。

大江東去浪濤盡，在這場2022年期中選舉的前哨戰中，民主黨失去的不只是州長大位，還包括維州副州長、檢察長，等同輸到褲子都褪去。