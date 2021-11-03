臺灣2025年將邁入老年人口超過20％的超高齡社會，讓許多人更留意退休後如何享有穩健的生活。中國信託商業銀行發布的「2021家庭理財暨樂活享退指數大調查」，結果顯示73.6％的民眾有理財規劃，創下歷年新高，其中有退休理財規劃的民眾更高達43.9％，比2020年多了6.4個百分點，顯示民眾對於退休理財規劃意識提高。

中國信託銀行推出「家庭理財暨樂活享退指數大調查」，今年調查結果發現，民眾理財目標仍以醫療規劃（71.1％）、財富累積（58.8％）、退休規劃（43.9％）為主，投資理財工具以儲蓄、保險、股票為主，投資股票的比例則從去年的36.7％成長至41％。顯見多數人認為光靠政府的勞保年金給付和勞退基金可能不夠。

面對通貨膨脹的環境，中國信託銀行個人金融執行長楊淑惠表示，長期投資才能放大複利效果，除了堅守既有投資原則，亦可搭配與時俱進的理財商品，如退休理財健診平臺、理財專案或智能理財服務等，協助民眾盤點資金缺口，制定完整的理財目標。

為協助客戶退休理財規劃，中信銀行樂退GO定期定額基金計劃，運用智能工具與大數據精算，從基金的長期表現、風險報酬等因素，自2000餘檔境內外基金，篩選出不畏市場波動，適合退休規劃的四大投資主題，包括市場類型基金、ETF連結基金、目標日期基金（Target Date Fund）以及目標風險基金（Target Risk Fund），協助投資人選擇投資標的，並透過定期定額降低投資風險，創造長期投資的複利效果。

中華民國退休基金協會理事長王儷玲指出，今年調查發現96.4％的民眾未參與退休理財健診，凸顯民眾低估退休準備計畫的重要性，完整的退休規劃除了要盤點已備的退休金、保險規劃與資金缺口之外，更應制定理財目標，透過不定時的保單健診，了解風險缺口著手調整。