台灣基進前立委陳柏惟遭罷免成功，台中市第二選區立委補選1月9日登場，民進黨今天中執會通過徵召前立委林靜儀；身兼民進黨主席的總統蔡英文出席記者會力薦林靜儀，她說，林出線的原因，「因為她是最強的候選人」，「希望讓台灣更好的人，一定贏過只想絆倒台灣的人。」

民進黨祕書長林錫耀說，這次立委補選民進黨一開始就表達尊重基進黨的態度，基進表達，短時間找到人選比較困難，希望由民進黨提出人選，合力爭取補選勝選。

民進黨今在中執會會後舉行「勇敢接力、贏回正義」宣布徵召林靜儀記者會，宣布徵召前立委林靜儀參加補選。

蔡總統致詞指出，台中第二選區本來就不應該有這次補選，上次民進黨與台灣基進合作，好不容易贏下這一席；但是因為地方派系反撲、政治操作，以些微差距遭到罷免。

她說，面對補選的挑戰，民進黨與友黨協商，提出最強的候選人，林靜儀大家都很熟悉，曾經擔任民進黨婦女部主任、不分區立委，也是專業婦產科醫師，並擔任無任所大使，為台灣外交拚出路，不僅擁有國際經驗和國際觀，也擁有一顆愛台灣的心，是一名敢言的政治人物，近期「不畏懼抹黑、貼標籤的攻擊」，勇敢講出民進黨對公投四個不同意的立場。

總統強調，防疫期間林靜儀根據醫師專業，讓社會大眾知道如何面對疫情，同時也是位有俠氣、有義氣的人，現在願意挺身而出，為台灣守住這一席。

總統說，她要交付任務給林靜儀，「不要讓拖累台灣的力量可以見縫插針，用行動證明台灣的民主不會因為罷免被拖後腿」，「希望讓台灣更好的人，一定贏過只想絆倒台灣的人」，一定會贏下立委補選。

林靜儀說，這不是為了她個人政治生涯而參選，而是回應廣大支持者對台灣基進和民進黨的期待，希望讓人民再次相信，「我們願意更努力」，讓台中第二選區有更好的地方政治。

她說，很遺憾陳柏惟遭罷免，而她願意擔起責任，守護沙鹿、龍井、大肚、霧峰的鄉親，也會努力在全國議題上與地方合作，有信心可以承擔起陳柏惟1年9個月的在地服務、民進黨長久在地紮根的黨公職同志。

他說，近期徵詢民進黨大老、黨公職的意見，也從網路聲量反應，經過綜合評量，覺得林靜儀不但個人條件非常優越，長期在台中唸書、服務，黨政資歷也很豐富，曾任民進黨中央黨部國際部主任、婦女部主任、不分區立委等，並在防疫期間為黨辯護防疫政策，是「最有戰力的人選」。