高雄首間秀泰影城3日進駐台鋁商場，首3日推出100元電影票吸客，3日吸引長長人龍購票。（柯宗緯攝）

高雄首間秀泰影城3日進駐台鋁商場，首3日推出100元電影票吸客。（柯宗緯攝）

高雄MLD台鋁秀泰影城11／3盛大開幕，開幕慶推出一系列優惠。（秀泰提供）

高雄首家秀泰影城斥資1.2億元進駐MLD台鋁商場，3日開幕一連3天祭出100元電影票搶客。秀泰看好高雄，除明年1月將開幕的岡山影城複合式廠商外，也擬加碼投資。高市經發局長廖泰翔誇讚說，秀泰進駐南北高雄兩大黃金區塊，也鼓勵民眾使用藝FUN券看電影，可以兌換高雄券消費。

台鋁近期啟動大改裝，第1步即與秀泰影城合作，將原本的自有品牌影城全面改裝升級。台鋁都會生活開發總經理蘇聖峯指出，台鋁將持續調整品牌，陸續引入更多優勢品牌，創造人流、營造話題。今年第4季也將進行場域改裝第2步，預計與知名零售品牌合作，帶來高雄獨家全新複合式概念店。

秀泰總經理廖偉銘表示，秀泰打造全台最奢華影廳，瞄準中高消費族群，看好高雄市府推動的產業轉型，對於高品質影音娛樂需求會增加，秀泰會持續投資高雄。

廖泰翔指出，樂見秀泰集團和聯上集團強強聯手，1＋1大於2，秀泰影城在高雄首店正式開幕，為高雄創造更多工作機會與打造優質休閒場域，也進一步滿足橋頭科學園區、亞灣5G AIoT創新園區周邊更多科技白領需求，吸引更多科技人才。

台鋁秀泰影城裝潢設計大走復古奢華風，又融入現代時尚摩登，彷彿置身電影大亨小傳的經典場景中。原有的10座影廳全面改造升級，總座位數1449席，每廳皆備有頂級放映設備，包含Dolby Atmos影廳，採用落地式銀幕、3D放映設備、Christie投影系統及陣列式環繞喇叭。

此外，1：2.3視覺黃金比例打造每間影廳，觀影全面無死角，而座椅採用秀泰獨家商務艙等級的雙扶手座椅，座位是同業影廳的1.3倍大，搭配具有日本專利加厚包覆式椅背，提升整體觀影舒適度。值得一提的是，這裡有全高雄最大的杜比全景聲影廳(Dolby Atmos)，也是南台灣唯一一個，立體震撼的聽覺、視覺享受，猶如身歷電影其境。

11／6(六)-11／7(日)推出高雄人專屬的好厝邊活動，出示身分證(戶籍地為高雄)及當日兩張票根，就可以免費獲得秀泰『雙味爆爆』爆米花。使用五倍券或者自11／10起開始啟用的藝FUN券在台鋁秀泰影城消費，秀泰APP會員購票加贈120點(消費集滿700點可兌換290元電影票1張)，。