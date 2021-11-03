開發金(2883)今天舉行法說會，總經理龐德明(Stefano Paolo Bertamini)表示，開發金志在成為全台前5大金控，及至2025年達到每年2位數的股權益報酬率目標。

開發金控已於10月1日臨時股東會通過以股份轉換方式將中國人壽納為100%持股之子公司，預計在今年12月27日前取得主管機關核准並完成股份轉換後，將加速強化集團競爭力及發揮經營綜效。此外，開發金控已喬遷至以永續發展理念打造的全新總部，也是開發金控承諾2045年淨零碳排的具體實踐。

開發金前9月稅後淨利306.9億元，較去年同期成長249%，每股盈餘2.05元，各子公司以中國人壽及中華開發資本獲利貢獻最大，較去年同期獲利成長亦最多。今年前9月中壽稅後淨利達259.4億元，年成長75%，初年度保費達672億元，年增9%；中華開發資本受惠於總部大樓出售獲利，今年前9月稅後淨利為90億元，而同時，中華開發資本也將上繳金控90億元以支持集團策略發展。中華開發資本完成群創基金及昆山台灣基金資金募集，總資產管理規模上看新台幣500億元。開發金今年出售總部大樓獲利80億元，已經在9月份認列。開發金第三季底總資產為3.392兆元，而因為認列出售總部大樓獲利，前9月ROE和ROA分別跳升到19.3%及1.65%。

開發金總經理龐德明表示，台灣在半導體和IOT競爭力強，讓台灣在全球能有一席之地，作為台灣的一家金控，能投資台灣領導產業非常重要，中華開發資本持續投資台灣的半導體和IOT，這也帶給開發金很多機會；此外，台灣財管的機會很大，有鑑於全球數位生態系統的成立，開發金也和主管機關溝通，希望扮演重要角色。

開發金目標全台前5大金控，以及每年2位數的股權益報酬率。而根據資料顯示，至今年第一季底，以總資產數字為準，全台前5大掛牌的金控依次為：國泰金(2882)、富邦金(2881)、中信金(2891)、新光金(2888)及合庫金(5880)。至於開發金的總資產在15家金控中，排名第8名。第五名合庫金的總資產為4.08億元。