美股隔夜齊漲。然內地股市持續低走，港股接續本周疲軟走勢，周三大多時間均跌破25000點，尾盤數分鐘拉升保住2.5萬關卡。

周三香港恆生指數收跌74.92點或0.30%，為25024.75點，指數為連七個交易日下跌。國企股(H股)跌6.84點或0.08%，為8856.99點。

汽車股跌2.28%。吉利汽車跌2.1%，比亞迪跌1.8%，小鵬跌逾2%。

內地不斷傳出疫情升高的消息，市場持續關注相關發展，另外也注意美聯準會本周即將公布政策決議。

中國電信跌1.5%，報2.67港元。美國通信當局FCC以國安理由，撤銷中國電信在美國的214牌照(國際電信服務牌照)，工信部表達抗議。

內房股出現反彈。佳兆業漲12%，綠城中國漲8%，美的置業漲6%，中國奧園漲4%。

中國恆大漲4.27%，報2.44港元；恆大物業漲3.12%。恆大周三宣布，近3個月已完成546個交樓工作，涉及184個建案，重申保障交樓是恆大最重要的事項。