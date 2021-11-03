美股隔夜齊漲。然內地股市持續低走，港股接續本周疲軟走勢，周三大多時間均跌破25000點，尾盤數分鐘拉升保住2.5萬關卡。
周三香港恆生指數收跌74.92點或0.30%，為25024.75點，指數為連七個交易日下跌。國企股(H股)跌6.84點或0.08%，為8856.99點。
汽車股跌2.28%。吉利汽車跌2.1%，比亞迪跌1.8%，小鵬跌逾2%。
內地不斷傳出疫情升高的消息，市場持續關注相關發展，另外也注意美聯準會本周即將公布政策決議。
中國電信跌1.5%，報2.67港元。美國通信當局FCC以國安理由，撤銷中國電信在美國的214牌照(國際電信服務牌照)，工信部表達抗議。
內房股出現反彈。佳兆業漲12%，綠城中國漲8%，美的置業漲6%，中國奧園漲4%。
中國恆大漲4.27%，報2.44港元；恆大物業漲3.12%。恆大周三宣布，近3個月已完成546個交樓工作，涉及184個建案，重申保障交樓是恆大最重要的事項。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。