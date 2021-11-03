在岸人民幣兌美元3日16：30官方收報6.3970，較2日官方收盤價小漲15基點，較2日夜盤收盤漲32基點。

人民幣兌美元中間價3日報6.4079，下調70基點；2日中間價為6.4009，2日官方收盤價為6.3985。

另外，中國人民銀行3日進行人民幣（下同）500億元7天期逆回購操作，另有2000億元逆回購到期。中標利率2.2％，持平上次。

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