在岸人民幣兌美元3日小漲15基點 16:492021/11/03 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在岸人民幣兌美元3日16：30官方收報6.3970，較2日官方收盤價小漲15基點，較2日夜盤收盤漲32基點。 人民幣兌美元中間價3日報6.4079，下調70基點；2日中間價為6.4009，2日官方收盤價為6.3985。 另外，中國人民銀行3日進行人民幣（下同）500億元7天期逆回購操作，另有2000億元逆回購到期。中標利率2.2％，持平上次。 A股3日收跌 滬指失守3500點 元宇宙概念繼續升溫 《韓股》獲利了結 KOSPI收黑 #基點 #在岸人民幣 #兌美元 #小漲 #收盤價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「假央企」利益鏈 一年300萬人民幣變身央企子公司 12:492021/11/03 兩岸 美軍及其外聘在台人員 合計45人 04:102021/11/03 焦點要聞 習近平4日在中國進博會開幕式視訊演講 10:312021/11/03 財經 台灣人在大陸》台北人回到台北 備感新鮮 07:402021/11/03 兩岸徵文 贛鋒鋰業獲特斯拉3年單 04:102021/11/03 全球財經 電子休兵航運接棒 成交占比衝高逾3成 11:152021/11/03 財經 《國際經濟》失業率追平歷史低點 紐西蘭月底升息機率增 12:502021/11/03 財經 燃煤之急剛解 韓正促電網做寒冬備案 04:102021/11/03 產業財經 人民幣兌美元中間價3日下調70基點 10:302021/11/03 財經 北京證券交易所7件基本業務規則出齊 11月15日起施行 11:412021/11/03 兩岸 供給為王 智利銅企對陸大抬價 04:102021/11/03 全球財經 財經熱門新聞 AMD暴力成長觸頂？晶片過剩噩夢難逃 台積電5奈米也難救 - 財經 美工程師抱怨「怎麼贏得了Intel」 直接印證張忠謀這預言 - 財經 馬斯克「七步詩」全球炸了 專家戳破動機：對台股投下震撼彈 - 財經 富邦金董座夫妻確診 公司曝蔡明興最新健康狀況 - 財經 婆媽的最愛 全聯獨霸憑什麼？粉絲點出1優勢強到爆：誰能贏 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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