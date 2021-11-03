「2021 ITF台北國際旅展」11月5日至8日在台北南港展覽館登場，雄獅旅遊（攤位編號：J1101）以「海．山．林．道 Discover with Lion」為主題參展，結合海洋、山林、鐵道及出國自由行等主題，帶來多元且超值的國內外旅遊商品，還有時下最夯的「藍皮解憂號觀光列車」，現場也會有套票限時1元搶購活動。2022全球自由行搶先卡位 人氣樂園門票最低43折起。

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，全球疫苗施打率穩定攀升，國際疫情受控，各國有望逐漸恢復跨國之間的來往，截至目前全球總計有33個國家針對台灣旅客放寬入境規定，符合條件者即可入境免隔離，為此雄獅規劃國際票券、境外自由行等商品，為國境開放做好準備。

雄獅旅遊針對已開放台灣旅客入境國家，推出自由行商品，遍及亞洲、北美洲多個國家，行程包括：「新加坡聖淘沙環球影城4日」旅展優惠價44900元起，「曼谷機加酒自由行」24178元起，「馬爾地夫神仙珊瑚島7日」150000元起，「杜拜酋長國自由行6日」63900元起，更加贈世博一日券門票。「紐約機加酒自由行」現折2000元，每人最低38866元起，「阿拉斯加郵輪盛世公主號10日」現折5000元，優惠價每人最低154999元起，「帛琉機加酒4天3夜」旅展限定價33500元起。

國人最愛的日本地區，雄獅旅遊精選旭川、青森、小松三大特色城市，推出5天4夜機加酒商品，行程包含「北海道札幌機加酒5日」旅展優惠價46900元起；「東北青森機加酒5日」46900元起；「北陸小松機加酒5日」40900元起，此外針對喜愛滑雪的旅客，也推出5天4夜機加酒商品，安排北海道富良野、岩手安比高原、長野白馬3大知名滑雪場，旅展最低價49900元起，提供旅客提早卡位。

雄獅在旅展 現場還有人氣樂園票券優惠，包括原價5793元的加州好萊塢環球影城門票，旅展43折，最低2520元起；東京鐵塔大展望台電子門票 293元起；香港海洋公園門票&園內現金券686元起；澳洲雪梨無尾熊公園Koala Park Sanctuary門票314元起。

針對跨年假期，雄獅旅遊推出陸、海、空不同行程，為旅客創造最特別的跨年回憶，行程推薦「2022日月潭跨年花火小團」，帶旅客前往南投日月潭，觀賞倒映在水面上的高空絢爛煙火秀，兩天一夜每人萬元有找；「高雄海上2021夕陽包船」，乘著遊艇自高雄港出發，於海平面上欣賞2021最後一天的落日美景，每人最低999元起；「金門2022初日號迎曙光包船」每人999元起，讓旅客以超親民的價格體驗遊艇所帶來的奢華享受。

雄獅旅遊另推出台中出發「澎湖獨家夕陽跨年3日」，享受澎湖海岸邊BBQ燒烤、夕陽美景、澎湖北環行程前往跨海大橋、大?葉柱狀玄武岩等，三天兩夜旅展優惠價每人最低9800元起。

針對秋季賞楓，雄獅旅遊網羅全台熱門賞楓旅遊景點，「賞楓秘境霞喀羅古道2日」每人2488元起，前往新竹霞喀羅古道一賞豔麗楓紅；花蓮「大農大富單車3日」5099元起；「台北奧萬大賞楓．小森之歌落羽松」三天兩夜3999元起。人氣的溫泉泡湯行程，雄獅旅遊推薦「花東雙溫泉飯店3日」，限時促銷每人6199元起；「宜蘭溫泉美食2日」3299元起。 農曆春節剛好也是賞櫻旺季，年年訂房秒殺的武陵農場，雄獅旅遊針對家庭旅客推出「武陵農場．福壽山粉色櫻花2日」保證有房，賞粉紅櫻花雨晚間入住梨山賓館，旅展價每人最低5388元起；「開春賞櫻泰安觀止3日」保證入住苗栗泰安觀止享溫泉旅宿、賞櫻花、採草莓體驗，旅展價每人22499元起；「阿里山賞櫻２日」每人3799元起。

除了有主打高端的「美學觀光列車鳴日號」、獨家包列「阿里山林鐵」外，雄獅旅遊將於11月6日上午10點推出藍皮解憂號單程套票1元搶購活動，限量100張，內容包含乘車手環、紀念車票、導覽耳機、遊程導覽等。另外也有多種優質鐵道行程，「阿里山百年林鐵2日」搭乘獨家阿里山森林鐵路專車，旅展優惠價每人3199元起。「知本森林暖湯4日」到知本森林遊樂區享受山林森林浴，安排搭乘市場獨家藍皮解憂號，每人11999元起。

針對賞櫻季節，雄獅旅遊將推出系列行程「鳴日號賞櫻環島5日」自台北出發，因適逢情人節，特別安排不插電音樂演唱等浪漫活動再前往武陵賞櫻，旅展價每人52400元起；台中、高雄出發部分前往瑞穗果園旅行、再搭乘藍皮解憂號，五天四夜每人52400元起。

國內票券、訂房及自由行部分，雄獅旅遊推出「欣葉呷哺呷哺1000元餐券」，每張800元起；「綠世界生態農場門票」原價380元，旅展優惠每張284元起；「谷關溫泉飯店泡湯券」原價300元，促銷價每人143元起；台東五星知本金聯世紀酒店「和風精緻三人房」含早餐原價12000元，旅展下殺4折只要4788元起。 自由行推薦「小琉球高鐵自由行」三天兩夜每人最低5260元起，包含北高來回高鐵車票、藍皮解憂號乘車體驗，入住在地精選酒店，替旅客省去安排交通旅宿的困擾；「澎湖機加酒」每人最低價6050元起。