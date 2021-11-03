史上首見。由於新台幣利率太低，2021年前9 月保戶直接用新台幣投保的壽險傳統型保單新契約保費僅1137億元，若再扣掉限用新台幣的醫療險與傷害險，金額更只有764億元，占前9月新契約保費近9.8％，比重應創壽險史上新低。

也就是說，保戶直接用新台幣買固定利率傳統壽險、利變壽險、利變年金、傳統年金的金額占比，不到10％，今年全年大概也只有千億元上下。

另外就是新台幣投資型保單前9月約2178億元，約占新契約保費27.84％，加上健康險與傷害險，合計前9月新台幣計價保單的新契約保費約3315億元，占率42.37％，比2020年全年的43.67％，又再下降，全年有可能再創新低。

國人愛用保單儲蓄，在2008年開放銷售外幣保單之前，新台幣保單業績就是100％的占率，即便開放後的九年內，新台幣依舊占7成以上，到2019年之前都還有56％以上，即仍是投保幣別的主流，直到新冠肺炎讓市場利率急降，新台幣兌美元匯率又在這兩年十分「強勢」，保戶拿新台幣換美元後投保，比直接拿新台幣投保划算。

新台幣保單「失寵」有三大原因，最主要的原因還是利率太低，過去保戶最愛的短年期儲蓄險、利變年金、及新台幣計價利變壽險，因為保單責任準備金利率已降到1.5％以下，躉繳或短年期繳費更逼近零利率，固定利率儲蓄險幾乎不具賣相，新台幣儲蓄型或理財型利變保單宣告利率，多在1.8％以下，甚至只有1.45％。

同時間美元理財型或儲蓄型利變保單，宣告利率2.65~2.9％，差1個百分點，對保戶而言感覺差很多。

第二個原因就是新台幣兌美元匯率持續在27元多，未貶回28元，保戶拿新台幣兌換美元後投保美元保單，中長期訴求利率、匯率兩頭賺。

第三就是外幣保單不占壽險公司海外投資、不用避險，壽險公司也樂得多賣外幣保單，尤其是美元，因此在給業務員及銷售通路的佣獎上，亦是以美元保單為主，自然也削減了新台幣保單的競爭力。

所以，今年前9月若只看儲蓄或理財型傳統保單，加上身故才理賠的傳統壽險，用新台幣計價的僅764億元，占率不到10％，創史上新低。