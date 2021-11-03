疫情趨緩、加上五倍券刺激消費，商圈出現回溫訊號，據實價登錄，西門町商圈武昌街二段出現一筆6坪小型店面出租單坪租金達1.17萬元，創下同路段新高，另有一間單坪租金亦高達每坪8295元，顯示明星商圈吸金，具觀光價值的商圈有吸納內需的機會。

據了解，武昌街二段店面為分租店面，分租面積約6坪，由手搖飲業者以8月租金7萬元續租租下，由於為分割出租、面積較小，創下近年西門町少見的單價萬元租金；此外另一筆距該案200公尺處，包含武昌街店面及鄰近攤位，合計約48.2坪，月租金亦達40萬元，每坪達8295元。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡指出，疫情趨緩，政府也大力促進民間消費，各大商圈期待人潮回歸，且國際旅遊仍有難度，具觀光價值的商圈有吸納內需的機會。

實價登錄顯示，武昌街二段在去年之前的租賃記錄並不多，每年約一至三件，平均租金約每坪2000～5000元，不過今年前八月已有九件店面積賃紀錄，多數在今年四月以前承租。

郎美囡表示，西門町是台北市黃金商圈，過去店面出租的機會很少，較佳地段租金通常都在每坪萬元以上，在電商衝擊及疫情出現後，店面空置率增高，由於商圈知名度高，新品牌或想試水溫的店家仍願意進駐。

武昌街二段靠近環河南北道路，屬於西門町較外圍的地段，相較於捷運西門站周邊徒步區單坪租金可達2萬元，租金水平落差大，但附近有武昌誠品及電影院，防疫降級放寬電影院的限制拉回人流，五倍?也讓消費人潮也回籠，吸引店家趁機卡位。