明星游擊手柯瑞亞(Carlos Correa)最近5年跟隨太空人3度打進世界大賽，今年敗給勇士隊之後，柯瑞亞在記者會表示他在第9局出局時心裡只想著一件事：這是在太空人的最後一戰了嗎？

27歲的柯瑞亞來自波多黎各，他是2012年太空人挑中的選秀狀元，20歲就登上大聯盟（2015年）摘下美聯年度新人王，至今累積7年資歷。柯瑞亞本季打擊率0.279、攻擊指數0.850，還有26轟、92打點，如果以勝利貢獻值（WAR）來說，他是太空人貢獻第1的球員，亦是季外自由市場的頂級游擊手。

根據《休士頓紀事報》報導，今年開季前太空人提出6年1.2億美元合約，被柯瑞亞拒絕。太空人接著提高到5年1.25億美元，柯瑞亞仍不滿意，事實上那跟他理想的合約差距很大，因為他希望簽下長約，但太空人傾向短約。特別是另一位頂尖游擊手林鐸(Francisco Lindor)與大都會簽了10年3.41億美元，林鐸簽約前還跟柯瑞亞通過電話（林鐸也是波多黎各人）。

柯瑞亞後來不希望在球季中途分心談論續約問題，球團尊重他的意願，現在球季結束，該是決定下一步的時候了。對於太空人，柯瑞亞仍是滿懷感恩，「過去7年是我人生中最美好的7年，讓我從男孩變成男人。」除此之外，合約到期準備離開太空人的還有總教練貝克(Dusty Baker)、先發投手韋藍德(Justin Verlander)、葛倫基(Zack Greinke)。