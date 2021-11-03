彰化縣政府舉辦青年創意好點子徵選，10組得獎名單出爐，13日下午兩點起在員林市圓林園滯洪池生態公園舉辦青年好點子成果展暨主題市集。（吳敏菁攝）

彰化縣政府舉辦青年創意好點子徵選，10組得獎名單出爐，13日下午兩點起在員林市圓林園滯洪池生態公園舉辦青年好點子成果展暨主題市集。（吳敏菁攝）

彰化縣政府舉辦青年創意好點子徵選，10組得獎名單出爐，13日下午兩點起在員林市圓林園滯洪池生態公園舉辦青年好點子成果展暨主題市集。（吳敏菁攝）

燃燒吧！咖啡，在青年創意的發想下，連咖啡渣也「好燃」，張智閔廢物利用作蚊香，參加彰化縣今年度青年創意好點子競賽，不僅得到縣府圓夢基金10萬元外，同時獲得獨立投資人100萬資金投資及廠房使用，可即刻進入商業生產及運轉。

王惠美表示，舉辦青年創意好點子徵選，謝謝水保局及新光金國際創投公司協助青農資本規劃，最高補助金額達100萬元，青年創意無窮，募集了199個創意好點子包含AI智慧農業、農業廢棄物再利用、農業加值、農業創新經營模式、社區營造、農村藝術創作等內容，搶先公布10組，除了咖啡渣蚊香咬投入商業生產，另3組獲得獨立投資人及創投單位青睞，已簽署MOU合作備忘錄，後續將進行相關財務評估。

第一名得主張智閔表示，種咖啡也賣咖啡，今年參賽人數多達199位，較去年多一倍，高額獎金吸引，更重要是已激發了農業凝聚力，感謝評審賽後又提供許多未來發想。

第二名《AI人臉辨識仿手沖聲光咖啡機》同安國小校長施皇羽表示，同安國小近幾年配合芬園鄉的咖啡產業，結合新課綱的科技產業，打造AI人臉辨識系統的咖啡機，客製化咖啡口味，芬園鄉農會總幹事黃翊愷也獻聲介紹咖啡產業文化，透過科技產業推廣咖啡，讓更多人喜愛。

其餘得獎者，蕭稟瀚《高光番石榴計畫》、何仁傑《璞淘2Lite》、林永堅《兔兔老闆的專屬菜菜》、林冠瀚《運用物聯網無人商店技術提升農村導覽體驗》、陳建凱《FOLLOW米 青農帶路農遊趣》、陳郁雄《禽畜糞便沼氣發電暨複合肥料農業循環系統》、楊仁豪《羊舍推動六級產業 深化在地品牌》、楊杰儒《再創符號：台灣彰化區域農特產視覺意象建構與教育推廣計畫》等。將一起於13日下午2時至晚間8時，在員林市圓林園滯洪池生態公園舉辦青年好點子成果展暨主題市集。