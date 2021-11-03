燃燒吧！咖啡，在青年創意的發想下，連咖啡渣也「好燃」，張智閔廢物利用作蚊香，參加彰化縣今年度青年創意好點子競賽，不僅得到縣府圓夢基金10萬元外，同時獲得獨立投資人100萬資金投資及廠房使用，可即刻進入商業生產及運轉。
王惠美表示，舉辦青年創意好點子徵選，謝謝水保局及新光金國際創投公司協助青農資本規劃，最高補助金額達100萬元，青年創意無窮，募集了199個創意好點子包含AI智慧農業、農業廢棄物再利用、農業加值、農業創新經營模式、社區營造、農村藝術創作等內容，搶先公布10組，除了咖啡渣蚊香咬投入商業生產，另3組獲得獨立投資人及創投單位青睞，已簽署MOU合作備忘錄，後續將進行相關財務評估。
第一名得主張智閔表示，種咖啡也賣咖啡，今年參賽人數多達199位，較去年多一倍，高額獎金吸引，更重要是已激發了農業凝聚力，感謝評審賽後又提供許多未來發想。
第二名《AI人臉辨識仿手沖聲光咖啡機》同安國小校長施皇羽表示，同安國小近幾年配合芬園鄉的咖啡產業，結合新課綱的科技產業，打造AI人臉辨識系統的咖啡機，客製化咖啡口味，芬園鄉農會總幹事黃翊愷也獻聲介紹咖啡產業文化，透過科技產業推廣咖啡，讓更多人喜愛。
其餘得獎者，蕭稟瀚《高光番石榴計畫》、何仁傑《璞淘2Lite》、林永堅《兔兔老闆的專屬菜菜》、林冠瀚《運用物聯網無人商店技術提升農村導覽體驗》、陳建凱《FOLLOW米 青農帶路農遊趣》、陳郁雄《禽畜糞便沼氣發電暨複合肥料農業循環系統》、楊仁豪《羊舍推動六級產業 深化在地品牌》、楊杰儒《再創符號：台灣彰化區域農特產視覺意象建構與教育推廣計畫》等。將一起於13日下午2時至晚間8時，在員林市圓林園滯洪池生態公園舉辦青年好點子成果展暨主題市集。
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