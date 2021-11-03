高雄市驚傳一家托嬰中心不當管教孩子，高雄市社會局3日公布這一家的機構名稱：高雄市私立雅歌蒙特梭利托嬰中心，負責人是黃靖雅女士。社會局並對該托嬰中心處以停業一年處分。

社會局副局長葉玉如說，之前發現兩名托育人員對7名的孩子有不當對待，在11月2日又接到通報，還有孩子受害，那就有8名孩子因為這個事件，兩名托育人員的照顧不當的部分而受害。

葉玉如指出，這個孩子（第8名通報孩子）有送醫，在醫院的部分有診斷書，可以看出孩子的一些傷勢。這個事態很嚴重，另外，社會局追蹤這8名孩子，孩子有出現明顯拒學情形，以及身心的反應、情緒暴躁等。

葉玉如說，托育人員的這些行為已經造成了孩子身心的一些很明顯的反應狀況，這對孩子的照顧是很不利的情況，這家私立托育中心違法的情節非常嚴重，也依兒少法加重處分。

社會局對撤銷原本停辦3個月的處分，從11月1日起，公告該托嬰中心停辦一年，並公布機構的名稱：高雄市私立雅歌蒙特梭利托嬰中心，以及負責人黃靖雅女士。

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