美國空軍先前進行「太平洋鋼鐵行動2021」（Operation Pacific Iron 2021），於天寧島（Tinian）等地測試「機動戰鬥運用」（Agile Combat Employment，ACE）概念，模擬由少數空軍官兵於前線島嶼建立F-15E戰機的臨時基地，避免大型基地遭中國大陸遠程火力「一網打盡」。

軍事新聞網站「任務與目的」（Task & Purpose）1日報導，美國空軍基地通常由上校領導，其中可能包含數千名官兵與文職人員；但在「太平洋鋼鐵行動2021」中，獲晉升為上尉才2週的修耶爾（Austin Sewell）奉命指揮天寧島前進基地，旗下僅有70名官兵，負責快速部署至這座單一跑道臨時機場，並維持F-15E戰機運作。

修耶爾表示，雖然該基地同樣擁有負責修理戰機的維護人員、負責守衛基地的安全部隊、專門保持官兵健康的醫護人員、對航空任務至關重要的氣象人員等所有必要單位，但人數僅為一般編制的5%，讓所有人都須成為「瑞士刀」，執行大量非本業任務，包括最無聊的外物損害（FOD）巡邏任務。

演習成果相當不錯，儘管十分缺乏人力，但官兵們在乘C-130運輸機抵達天寧島後，便於3小時內完成F-15E的維護與整補作業，讓這架先一步在當地降落的戰機重返藍天。

美國太平洋空軍（Pacific Air Forces）司令維巴赫（Kenneth Wilsbach）上將指出，將指揮基地的任務「下放」給低階軍官，主要目的是驗證美國空軍的「機動戰鬥運用」概念，藉由擴展軍機功能、預置備用基地設備、完善空運網路等手段，讓空軍於面對中俄等強大對手時，能迅速擴大前線基地數量，降低主要樞紐遭敵方遠程火力打擊造成的影響。