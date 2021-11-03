雙11優惠大戰擴及有線電視！有線電視業者因應家戶超高速寬頻上網需求增加，紛紛推出優惠價格與加值服務，大豐電、TBC有安卓機上盒旗艦專案搭配1G光纖上網，北都TaipeiNet則推出1G光纖上網＋有線電視享前三個月每月只要11元，而申辦數位有線電視一年只要2400元，不妨趁此時來撿便宜。

根據國家通訊傳播委員會(NCC)的最新統計，從今年一月至八月，固網(有線)寬頻帳號數從595萬戶增加到614萬戶，其中光纖上網從385萬戶上升到396萬戶，分析原因是消費者對超高速寬頻上網需求增加。

大豐電到今年年底，有五倍券支付收視費用和1.2G光纖上網＋有線電視每月1499元的優質服務方案；大豐電表示，已經在新北市建置全區「FTTH光纖到府」，使用GPON架構光纖到戶技術，訊號穩定度高，讓消費者上下載速度更快。

有線電視TBC即日起申辦4K安卓機上盒旗艦專案搭配1G光纖上網，每個月只要889元，再享五大好禮，包含有線電視裝機免費、免費影音四選一、免費上網最高兩個月、LiTV隨選頻道免費追劇和瑪帛電視電話免費視訊。

北都TAIPEINET表示，先前因為疫情影響，在家上班和上課人數增加，導致消費者對於網路的品質要求越來越高，從今年1月至今，北都的光纖上網用戶的成長率和去年同期相比增加了50％，而為了持續吸引消費者申辦，這次的雙11優惠活動分四週進行，民眾可按照自己的需求申辦。

北都第一週(11／1-11／7)開放有線電視一年只要2400元(原價5340元)；第二週(11／8-11／14)開放120M寬頻＋有線電視每月511元(原價699元／月)，並加碼贈送7-11商品卡；第三週(11／15-11／21)開放300M光纖上網＋有線電視每月711元(原價949元／月)，加碼送家樂福禮券500元；第四周(11／22-11／30)推出1G光纖上網＋有線電視，前三個月每月只要11元(原價1149元／月)，還加送摩斯早餐券12張和LINE TV一年VIP會員。