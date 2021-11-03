南化區關山里居民組成火災自救隊，台南市消防局第2大隊為自救隊舉行救災演練。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

南化區關山里居民組成火災自救隊，台南市消防局第2大隊為自救隊舉行救災演練。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

南化區關山里居民組成火災自救隊，台南市消防局第2大隊為自救隊舉行救災演練。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

南化區關山里居民組成火災自救隊，台南市消防局第2大隊為自救隊舉行救災演練。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市南化區關山里今年7月發生民宅火警，幸無人傷亡，不過這場火警也燒出偏遠地區救災之隱憂，關山里距最近的消防分隊車程約需1小時，遠水救不了近火，台南市消防局積極與在地居民研討對策，把居民的果園灌溉儲水桶結合農用車組成自救隊，針對初期小火放水搶救，有機會減緩火勢擴大或延燒。

台南市消防局第2大隊表示，南化區關山里189號於7月27日發生火警，消防局出動南化、楠西、玉井、左鎮、麻豆分隊與玉井中隊，合計14車23人前往救災，時程皆超過1小時，幸好該處為空屋僅堆放雜物無人居住，僅屋內雜物燒失，無人傷亡。

第2大隊長丁春能表示，山區消防水源密度不高，且關山里距最近南化分隊路程長、路面與地勢蜿蜒崎嶇，發生火警時消防隊往往無法第一時間搶救，且里內有些地方除居民自用之四輪驅動小貨車外，大型車輛如消防車無法到達、接近。

丁春能說，經與關山里長謝國男及在地居民討論，得知關山里居民多以務農為生，幾乎家家戶戶有500公升或1000公升儲水桶、四輪驅動小貨車，因此號召居民成立自救隊，目前有25人加入，儲水量集結起來就有23公噸，等於兩輛12公噸消防水庫車的水量，有如一個移動消防分隊進駐關山里。

第2大隊3日也前往關山里耀靈宮廣場，為自救隊成員進行消防訓練，包括消防栓使用、取水方式，救火安全常識。謝國男表示，以往山區偶有果園小火，居民多自行撲滅，若再發生火災，自救隊員經過訓練，可以在消防隊抵達前先行正確搶救。

丁春能表示，自救隊成員都有儲水桶、四輪驅動小貨車、噴藥用水管、加壓幫浦，射水距離可達5公尺遠，從消防栓取水，5分鐘即可加滿，對火災初期搶救十分有幫助，未來也將把關山里自救隊編制推廣到各偏遠山區。