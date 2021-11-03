國民黨苗栗縣黨部主任委員由鍾東錦續任，國民黨新任秘書長黃健庭3日赴苗栗縣黨部布達，頒發證書。（國民黨苗栗縣黨部提供／謝明俊苗傳真）

國民黨新任黨主席朱主倫上任後，繼續聘由苗栗縣議長鍾東錦續任苗栗縣黨部主任委員，3日上午舉行布達典禮，由新任黨秘書長黃健庭到場布達，期望繼續為苗栗未來發展努力。

苗栗縣黨部主委鍾東錦，擔任主委433天來，參與了反萊豬拚公投聯署，各募集了近1萬多件的聯署書；提供鄉親喪葬服務協助超過1千場，寒冬送暖、關懷弱勢、急難救助等活動，合計募集金額更是破2百萬以上，為苗栗子弟選手參加奧運奪牌，提供鄉親《大吉大利奪牌吃雞》，讓縣民一同共享榮耀；疫情期間，更是募集物資來支援前線醫護人員。積極的提升中國國民黨在苗栗縣的能見度。

鍾東錦期許自己，接下來要讓每一位黨員每一位黨公職幹部，大家一起動起來，把所有志同道合愛這個國家、愛這個黨的老朋友、新朋友都找回來，大家同舟共濟、努力進前，找回中國國民黨的光榮。進而1218四項公投，將發動全縣幹部，預定辦理超過50場小型宣講，更籌畫5場以上的大型說明會，來為鄉親及子孫的健康把關，「公投都同意，台灣更有力」。並更加努力與團結，贏得2022年九合一選舉、2024年總總立委大選，這是全國民眾對中國國民黨的期待！