越南最大的IDC和雲端運算服務公司Viettel-CHT公司與中華電信簽約，雙方共同推動越南公有雲服務合約，協助當地企業導入物聯網(IoT)、人工智慧(AI)、大數據(Big Data)、資訊安全、雲網融合等多項專業技術，加速實現智慧製造、智慧醫療、金融創新等應用服務，自我期許成為越南企業數位轉型的最佳助攻夥伴。

中華電信13年前與Viettel集團合資成立越南Viettel-CHT (有限責任) 公司，該公司成功發展為全越南最大的數據資料中心及雲端服務供應商。同時間，中華電信為協助台灣企業數位轉型，亦為台灣最大的數據資料中心及雲端服務供應商，服務全台超過上千家客戶上雲，且陸續取得MSP、IoT、DevOps、Well-Architected等多項專業能力認證，培養逾500位雲端認證專家。

中華電信表示，本次雙方跨國合作推動越南公有雲服務，聚焦解決當地企業數位轉型的痛點，透過中華電信豐厚技術能量、服務最佳實踐及公有雲生態圈合作夥伴，有望使Viettel-CHT公有雲服務生態系統多樣化，進而成為越南數字化轉型的領先基礎設施提供商。

越南Viettel-CHT公司總經理Mr.Ngoc指出：「越南公有雲市場及商機需求成長快速，透過本次合作將可以在越南快速成長的市場，加速關鍵技術掌握及雲端人才培育，解決客戶轉型升級的需求並順勢成長，未來更可以攜手共同服務國際市場企業客戶。」

中華電信國際分公司總經理吳學蘭表示：「越南Viettel-CHT公司深耕越南與十多個國家的電信市場，掌握市場經營脈動及發展趨勢，為當地IDC及雲端服務龍頭。深信經由本次合作，可持續發揮中華電信與Viettel集團合資共創成長的精神，為Viettel-CHT公司導入全球最新技術，領導越南公有雲市場，為越南當地企業注入嶄新的數位轉型服務能量。」