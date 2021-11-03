量販線上、線下大串聯，搭著振興五倍券熱潮，趁雙11衝一波！家樂福雙11動員線上購物、量販店，實體通路有熱門商品最低下殺3.4折，線上早鳥可瘋搶1折商品；愛買線上、線下齊推優惠，今年加深實體通路促銷力道，祭出比往年雙11更多的活動來搶客，包括百款商品驚爆價、11元限量加價購、開撒111元現金抵用券等活動，加上今年雙11檔期有五倍券助攻，今年業績可望較去年2位數成長。

愛買實體通路PHILIPS溫控負離子吹風機BHD019/01，原價648元，11月3日至16日特價499元，限量100台。（愛買提供）

愛買趁雙11看好婆媽的購買爆發力，實體通路「雙11購物節」今（3日）至16日限時2周展開，全台15家門市130款大小家電、餅乾、沖泡飲品、家庭清潔等民生夯品聯合特惠，最低4.8折起，必購清單有美之園冷凍水餃系列單包50元有找、king玉子蛋XL盒裝蛋下殺55元、UCC黑咖啡無糖咖啡飲料12罐198元、PHILIPS溫控負離子吹風機499元、小太陽1.5L不銹鋼快煮壺399元；天生好米鷺巡CNS一等白米、盛香珍熔漿夾心曲奇、味味A排骨雞風味乾麵XL重量碗等商品買1送1。

實體通路會員11月11日和12日獨享2天雙11快閃雙重優惠，搶限量111元抵用券，和自有品牌限量11元加價購。活動期間到客服中心出示愛買APP會員條碼，可領取「滿1000元現折111元抵用券」，每卡限領1張，限量1000張，使用抵用券消費需搭配愛買APP HAPPY GO Pay支付。會員憑不限金額發票可至客服中心用11元加購愛買自有品牌市價45元至99元的「最划算茶樹精油抗菌洗手液體」、「最划算洗潔精」、「最划算廚房紙巾」，每卡每個品項限加購1個，數量有限，售完為止。

此外，愛買線上購物蝦皮商城平台雙11瘋殺全館3折起，今年主打神券「天天領、折上折」，平台折價券搭配愛買品牌折價券可雙重使用；愛買線上購物樂天市場平台則推出11月4日至5日9:59am萬件商品任選全店95折，「Apple iPhone 13系列500元折價券」、「1111元折111元折價券」每日限量領取，還有激殺商品每天輪番上陣。

家樂福線上購物即日起至11月5日早鳥瘋搶「1折」好物，每天上午11時及下午4時限量商品1折，包含iPhone 13（圖）、空氣清淨機、Samsung平板、克寧奶粉、健身環大冒險等，價格店洽。（家樂福提供）

家樂福線上購物即日起至11月5日早鳥瘋搶「1折」好物，每天上午11時及下午4時限量商品1折，包含iPhone 13、空氣清淨機、Samsung平板、克寧奶粉、健身環大冒險等；11月6日至9日品牌商品狂殺5折起；11月10日至11日不限金額下單，就抽iPhone 13、百萬紅利、滿額送購物袋、5萬點紅利點數、500元禮券。

11月3日至11日指定商品消費滿1111元現折11%、累滿1萬元送500元電子禮券；線上購物選購當日配輸入折扣碼「超快速」滿888折100，每位會員限用2次；家樂福APP雙11每天搶紅包，最高贈1111元購物金；家樂福線上購物玩雙11小遊戲，敲幸運、賺家樂福會員紅利；線上購物首頁領券中心，可直接領券消費，包含免運券、折11%券、1000元券、150元券、100元券、11元券等。

家樂福線上購物即日起至11月5日早鳥瘋搶「1折」好物，每天上午11時及下午4時限量商品1折，包含iPhone 13、空氣清淨機（圖）、Samsung平板、克寧奶粉、健身環大冒險等，價格店洽。（家樂福提供）