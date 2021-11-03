高市青年局3日舉辦「大港青年實習站」成果分享會，邀請實習企業與實習生一同分享實習成果。（高市青年局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市青年局長張以理感謝各界共同推實習媒合計畫，帶動高雄青年就業競爭力。（高市青年局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市府青年局推出的「大港青年實習站」不畏疫情，今年度開發近200家實習企業，成功媒合逾500名青年至優質企業實習，解決企業人才缺口，更繳出留任率近6成的亮眼成績。今（3）日特別舉辦成果分享會，見證實習生與企業發表實習成果。

青年局長張以理指出，「大港青年實習站」受疫情影響，仍有亮眼成果，近200家實習企業共襄盛舉，提供超過千名涵蓋觀光休閒、智慧電子、資通訊、海洋遊艇、高加值金屬、文化創意等優質職缺，最後成功媒合超過500名青年至企業實習。

張以理進提到，其中97位應屆畢業生有57人直接留任轉為正職人員，另236位非應屆畢業生也受企業青睞，轉為兼職員工或繼續於企業實習，留任率近6成，顯示企業對於高雄青年高度肯定，願意積極錄用及留用高雄優秀人才。

實習生陳育慧本身熱愛遊戲動畫，透過該計畫在智冠科技找到理想的實習職缺，擔任多媒體設計師，學習到遊戲產業相關知識和「眉角」，藉由實習與所學專業連結，進而成為符合產業需求的專業人才，實習後即受聘為正職人員。

進入錄人影像工作室實習的郭旻毅同學，就讀數位多媒體設計系，在實習期間發揮影片特效後製與音效剪輯的專長，與錄人公司團隊擦出不同火花，共同完成許多作品。

青年局表示，今年度開發破千個有薪實習職缺，集結高雄各產業、企業參與計畫，明年將持續推動「大港青年實習站」，積極開發更多高雄企業實習職缺，提供青年多元實習選擇，滿足各類實習需求，力促高雄青年畢業後順利接軌就業，根留高雄。