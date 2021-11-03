台灣保時捷今日宣布將與台灣奧迪共同啟動一項試驗性計畫(Pilot Project)，提升整體充電操作與體驗，以及充電站使用率，此項試驗性計畫將於台灣東部實施。保時捷強調，對於E-performance的投入為全球性策略，目標持續優化充電服務，並為Taycan車主打造最舒適方便的使用者體驗。

2020年底，台灣保時捷在Taycan上市之前便積極於全台佈建充電設施，並繼續與經銷商和合作夥伴打造綿密的充電網絡，強化台灣東部的充電網絡是台灣保時捷重要的目標之一。台灣保時捷通路發展處長Ralph Uhlmann表示：「很高興有更多志同道合的夥伴加入，攜手完善台灣電動車充電基礎設施，因為台灣保時捷最重要的任務之一，就是確保車主在全台灣都能享受到優質、便捷的電動車駕駛體驗。」

台灣保時捷日前宣布，近日新增 5 處目的地充電站 (Destination Charging)，分別位於：宜蘭力麗威斯汀度假酒店、新竹旭陽高爾夫球俱樂部、高雄晶英國際行館、太魯閣晶英酒店和台南晶英酒店。保時捷在台目前共有 8 座保時捷高速充電站 (Turbo Charging) ，以及包括70支充電樁在內34 處目的地充電站，服務網路遍及全台各地。隨著越來越多熱門旅遊景點也納入保時捷充電網路，車主可以更無後顧之憂。

目前，除了目的地充電站 (Destination Charging)構成的綿密充電網路，共34個據點以外，台灣保時捷亦在全台建造了8個高速充電站(Turbo Charging Stations)，並持續打造每個充電站距離不超過150km的高速充電網路，確保長途旅行更加安心。