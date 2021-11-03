賴清德：盼美國商會支持臺灣加入CPTPP丶簽訂FTA。總統府提供

賴清德副總統今天接見美國商會代表，期盼臺灣美國商會能向美國政府及國會，持續表達支持簽訂臺美FTA，以及支持臺灣加入CPTPP。他提到，臺灣12月18日舉行公投，其中一案是禁止萊豬進口，政府有責任向社會說明及傳達正確訊息。

美國商會本月24日將舉辦「第三屆健康樂齡論壇」，共同討論健康促進的議題。美國商會執行長魏立安今天率領相關代表，赴總統府拜會副總統賴清德，賴清德首先感謝臺灣美國商會作為臺美之間的重要橋梁，不僅強化雙邊貿易關係，也針對臺灣不同的社會議題舉辦論壇。

他說，如何讓民眾活得久又健康，這是一個非常重要的課題。根據衛福部國民健康署公布資料，臺灣民眾平均餘命超過80歲，不過不健康生存年數是8.4年，表示平均每人有10％的時間是不健康的，因此，增進民眾健康是臺灣政府非常重要的課題。

他非常期待「健康樂齡論壇」能夠有好的成果，並提供給政府參考、進一步具體改善這個問題。他也藉此機會感謝美國政府對臺灣的支持，特別是捐贈臺灣累計400萬劑的疫苗，對臺灣的防疫工作幫助非常大。

賴清德感謝臺灣美國商會向美國傳達臺灣的民主社會及經濟產業情況，讓美國更加了解及支持臺灣。此外，臺灣與美國的經貿也更進一步開展，包括數位經濟、再生能源及半導體產業的發展等，期待未來各產業都能有更緊密的聯繫。

為了要強化臺灣跟美國的雙邊貿易，他期盼臺灣美國商會能向美國政府及國會，持續表達支持簽訂臺美FTA，以及支持臺灣加入CPTPP；經由這些制度性的建立，相信臺美雙邊貿易一定可以更加成長。

賴清德也提到，臺灣將在12月18日舉行公投，其中一個公投案是有關禁止含萊克多巴胺的豬肉進口。政府依據科學證據、國際標準，開放不高於萊克多巴胺容許值的豬肉進口，這是一個兼顧民眾健康及貿易的做法。因為在野黨提出這個公投案，政府有責任向社會說明及傳達正確訊息。

談及COVID-19疫情所造成的影響，他說，不僅是民眾的身體健康，包括財務、家庭及心理等方面也都受到影響，根據聯合國今年6月公布的「永續發展目標」報告指出，疫情讓極度貧窮的人口增加，也讓貧窮國家沒有能力及金錢再投入到永續發展。

因此，他認為全世界一定要共同合作解決疫情，這不僅關係到病患生命及健康，也影響了家庭及社會，甚至是國際的永續發展，他期待大家可以一起來努力。