ITF台北國際旅展將設置金門館，並邀請穿著迷彩服的金門老兵志工宣傳「金門老兵召集令」。（黃采薇攝）

「2021ITF台北國際旅展」將於11月5日至8日在台北南港展覽館登場，主辦單位台灣觀光協會以「加倍奉還 力挺觀光」為主題，共有超過30個政府單位和40個國家地區、30個中央部會和地方政府，及飯店、民宿、旅行業者參展。台灣觀光協會今（3）日舉行2021 ITF台北國際旅展展前記者會，最大亮點為星級飯店住宿券下殺1.2折起、餐券5.2折起。

隨疫情趨緩，再掀國旅熱潮，觀光業者紛紛祭出好康，更有「展場獨賣」、「加倍奉還」優惠方案，以及跨年春節出遊預購優惠、SPA泡湯券等一應俱全。此外，看好境外旅遊將逐漸復甦，除了有阿拉伯、史瓦帝尼、日本藏王町首次參展，各國觀光局如日本觀光振興協會、韓國觀光公社、馬來西亞觀光局、泰國觀光局等更擴大參展規模。

星級飯店亦推出「展場獨賣商品」，現場也有許多加碼方案，其中飯店住宿券最低下殺1.2折，天成飯店集團四館聯合雙人住宿券每張1800元；台北萬豪酒店豪享天際住房專案展場獨賣1.8折優惠，雙人入住只要4666元；台北美福大飯店現場消費滿額就能以4020元加價購買行政客房雙人住宿券。

還有，老爺酒店集團推出2999元聯合住宿券、1680元聯合餐飲券、全新商品「一個人旅行券」及各館限定商品。而國人最愛的熱門餐券5.2折起，最低千元有找，如台北福華美食家通行證套票999元、凱撒飯店連鎖聯合餐券每張600元、買10再送1。

而各縣市政府亦於ITF設置展攤並宣傳城市魅力，其中，金門更是國人所熱愛的「偽出國」景點之一。金門觀光處處長丁健剛表示，金門館邀請穿著迷彩服的金門老兵志工宣傳「金門老兵召集令」，並邀網紅宣傳「金色寧境金門海洋藝術季」，以及吸睛的「來金門旅遊，送振興券、抽金牌」等活動，業者更祭出超值旅展價，搶攻秋冬國旅市場。