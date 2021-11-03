民進黨今中執會通過徵召前立委林靜儀參加台中二選區補選。（圖／中時新聞網直播畫面）

民進黨今中執會通過徵召前立委林靜儀參加台中二選區補選，日前林表示「穿防彈衣才能選台中第2選區」，引發鎮瀾宮董事長、前立委顏清標不滿回嗆「你去問一下有誰穿過？」林表示，她曾聽聞在地議員過去的經驗，自己並沒有什麼害怕。

穿防彈背心補選 林靜儀：曾聽聞在地議員過去經驗。曾薏蘋攝

林強調，有很多在地民眾參與不同政黨的政治活動，都會感到不安、不敢參加活動，所以要求對手，承諾打一場「不要恐懼的選舉」。希望這次選舉可以讓選民覺得參與政治是一件自然而且開心的事情，是一件可以充分瞭解每個人政策、開開心心決定投票的一件事。

林靜儀今出席民進黨「勇敢接力、贏回正義」記者會受訪被問到，過去「防彈背心」是誰說的，林指出，去年台灣基進前立委陳柏惟剛當選立委時，曾經在訪問中提到，「有選民聽到他要參選，就送他防彈背心」。自己也曾聽聞在地議員過去的經驗。

至於被問到，事前是否曾拜會民進黨地方大老和黨公職，林靜儀說，已先打電話向在地黨公職請教，希望在地能夠充分合作，且其卸任立委後仍參與地方醫療界活動、地方團體的活動，過去一年多也常與意見領袖見面。

至於何時徵詢？林靜儀說，在陳柏惟遭罷免當晚，就接到來自民進黨和台灣基進的電話，詢問自己的戶籍在哪裡，原本她對於參選一度有點遲疑，因為過去一年她仍有其他生涯規劃，但面對黨和國家有需要的時候，她會扛下這個責任來。