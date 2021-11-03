長榮航(2618)公布第3季財報，由於貨運收入需求暢旺，支撐公司整體營運，第3季持續獲利，並較去年同期轉虧為盈，每股盈餘0.29元。累計前3季虧損縮小至5.7億元，每股虧損0.11元。

長榮航第3季客運營收24.72億元，年增2.1％；前3季客運營收62.11億元，年減72.5％，主要受到嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，各國仍持續實施邊境管制及檢疫隔離措施，全球客運航班縮減，相較去年同期疫情爆發前，春節期間客收表現亮眼，今年各航線營收均下滑，客運運量減少86.6％。

貨運部分，第3季貨運營收205.84億元，年增61.9％；前3季貨運營收551.03億元，年增64.8％。前3季受疫情及海運塞港等影響，貨運需求持續暢旺，除充分利用貨機機隊，並加強客機腹艙與客艙載貨，前3季貨運運能年增17.7％，貨運運量年增29.3％，市場艙位需求居高不下致運價維持高檔，貨運單位收益年增27.4％，整體貨運營收年增64.8％。

總計長榮航第3季營收258.14億元，年增40％，合併本期淨利為15.16億元，歸屬母公司淨利14.84億元，較去年同期虧損18.08億元業績大幅成長，也是今年度連續兩季獲利，每股盈餘0.29元。累計前3季營收696.56億元，年增3％，合併本期淨損5.87億元，歸屬母公司淨損5.7億元，每股虧損0.11元。