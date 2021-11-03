勞動部持續關心勞工工作環境的安全，於3日由次長王尚志率領職安署會同經濟部及高雄市政府人員，前往興達電廠燃氣機組更新改建計畫工程實施聯合檢查。本次為繼於10月14日及19日分別針對桃園大潭電廠工程及國4臺中環線豐原潭子段工程實施聯合檢查後，勞動部高層再度重點出擊，督促營造業者落實施工安全。

本次聯合檢查共計違反12項、停工1處、罰鍰新臺幣23萬元，主要違反內容為全套管鋼管未設置擋樁、施工人員未戴安全帽及護欄不合格等。王尚志說明，本工程屬國家能源政策之重要建設計畫，未來完工後，可提供我國南部地區乾淨、穩定電源，惟工程規模龐大、內容複雜、專業分工繁瑣及施工期間長等因素，發生職災風險較其他營造工程高，因此特別由職安署選列該工程實施深入及全面性檢查。

此外，王尚志亦表示，聯合檢查目的除了要以勞動檢查監督施工廠商落實職業安全衛生法令之外，更希望藉此機會提升工程主辦機關施工安全衛生查核能力，增強其工安責任意識，作好工程採購契約管理工作，以確保施工期間所有工作者的安全健康，國家重大能源建設才能在安全無虞之下，如期如質的順利完工。

王尚志於檢查該工地安全衛生實施現況時，也關心詢問現場外籍移工之工作及生活狀況，並感謝本國勞工及外籍移工共同為我國國家建設的努力，同時呼籲各工程目的事業主管機關應記取過往公共工程重大職災之教訓，確實作好安全衛生管理，以確保每一位勞工工作安全，勞動檢查機構將持續勤查嚴罰，守護工安勞檢不鬆懈。