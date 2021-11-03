遠東商銀Bankee社群銀行3日表示，即日起至11月30日止，將推出「一份心意、兩倍力量」的捐款活動，這段期間使用該行數存帳戶的民眾，以轉帳方式捐款新臺幣100元給「台灣之心愛護動物協會」，Bankee社群銀行就會再加碼捐款新臺幣100元。此舉是疫情爆發以來，影響許多流浪動物相關機構收到的捐款款項，未能達到預期，近日來氣溫急轉直下，全臺皆溼冷，各地流浪貓狗的生存狀況更令人擔憂，因此銀行方面藉有此法加快捐款的累積。

遠東商銀Bankee社群銀行表示，主動關注到公益團體在疫情影響下募款收入減少，因此首次與台灣之心愛護動物協會合作，期望透過Bankee社群銀行便利民眾捐款，並挹注一己之力。

Bankee 耕耘數位金融成效，在疫情時期特別彰顯，遠銀表示，今年本土疫情期間，即2021年4月至今，Bankee較去年同期使用次數成長近兩倍，而後疫情時代的金融需求將會更習慣性仰賴數位網路銀行。

至於還沒有Bankee數存帳戶的民眾，遠銀表示，可以使用台灣之心愛護動物協會的推薦碼「vvv79」開戶捐款，不受時間及地點限制，讓充滿愛心的民眾即使在家抗疫也可以幫助浪浪。