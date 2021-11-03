在澳洲及紐西蘭日前相繼宣布完成「區域全面經濟夥伴關係協定」(RCEP)的核准程序及將於2022年1月起生效後，中國外交部表示，中方願與各方共同努力，推動RCEP早日生效實施，儘快釋放紅利，促進區域經濟一體化和長期繁榮穩定。

香港信報3日報導，中國外交部發言人汪文斌表示，在前不久舉行的東亞合作領導人系列會議上，中方與有關各方一道呼籲推動RCEP儘早生效。

澳洲外交貿易部2日表示，RCEP確定將於2022年1月1日生效；紐西蘭貿易和出口增長部長Phil Twyford同日表示，紐西蘭已經批准RCEP，預計自2022年初開始生效，該國企業將能夠利用RCEP的機會。

報導稱，由中國所主導的RCEP是由15個經濟體達成的貿易協定，成員國包括中國、日本、韓國、紐西蘭、澳洲與東協10國，只要東協有6國與中日韓紐澳等國有3國批准，並與遞交核准書給東協祕書長，RCEP就會在60日後生效。