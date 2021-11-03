「2022第十三屆台中市十大伴手禮票選活動」已於10月31日截止報名，共計202家台中市優良伴手禮業者報名選拔，創下歷年新高！此外，今年票選活動首度結合台中購物節，11月25日起開放民眾網路投票！

台中市工策會總幹事黃于珊表示，搭配台中購物節與市府的強力行銷下，獲得「十大伴手禮」首獎光環，幾乎是歲末年節檔期業績開紅盤的保證！本屆參賽店家皆是伴手禮業「強者」，相信在強強競爭下，今年度的票選活動將會十分精彩。

黃于珊強調，上半年伴手禮業歷經本土疫情爆發、業績寒冬，隨著疫苗涵蓋率破五成、疫情逐漸趨緩下，中市府全力推動台中購物節，使得本市經濟熱度強強滾，帶動業者踴躍參與官方的舉辦活動。

工策會表示，為協助業者挺過低潮，上半年舉辦多場電商講座，希望藉此輔導業者數位轉型；並與網紅Youtuber、虛擬偶像Vtuber合作，包含「路路LULU」、「吃吧!Dana & Una」、「六一遛阿寬」與「雨宮夢Yume」等，透過開箱影片、直播節目向全台、甚至海外的觀眾介紹台中優質伴手禮。

台中市十大伴手禮票選活動前十名的商品，將冠上「十大伴手禮」的榮耀；此外，總評分前五十名的商品也會獲得「臺中市好禮標章」，協助業者宣傳行銷，也為消費者認證兼具食品安全、美味且實用的優良伴手禮。

工策會補充說明，今年票選活動首度結合台中購物節，11月25日起開放民眾網路投票，下載並登入台中購物節 APP，投下神聖的一票，支持自己心目中的伴手禮口袋名單。