大亞電線電纜以近期台股變化大，希望能尋求較佳發行時間點為由，10月向金管會申請將12億元無擔保可轉換公司債、30000張現金增資案展延三個月，3日宣布獲准展延至明年2月10日。

大亞以轉投資子公司、償還銀行借款及充實營運資金為由，獲金管會核准辦理12億元無擔保可轉換公司債、30000張現金增資案，其中現金增資案每股發行價格21元，可募資6.30億元，其中15％供員工認股、75％給原股東認購，提撥一成公開承銷。

大亞8月19日收盤價曾跌到24.05元，之後股價逐漸走揚，3日上漲0.30元而以28.05元，離現金增資發行價格21元有段距離，但大亞擔心近期國內資本市場市況變化較大，也尋求較佳發行點，10月28日向金管會申請延長募集期間三個月，以尋求最適發行時點，維護公司整體利益及股東權益。大亞表示，大亞3日接獲金管會來函，准予備查，無擔保可轉換公司債及現金增資案募集期間延長至民國111年2月10日。