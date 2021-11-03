根據英國政府2日表示，中國、美國、印度、英國和歐盟將致力於在2030年前提高世界各地的近零排放鋼鐵的產量。值得注意的是，鋼鐵業是世界上最大的二氧化碳排放者之一，而中國所生產的鋼鐵占世界總量的一半以上。

路透3日報導，英國在一份聲明中說，40多位世界領導人已經同意一項計畫，到2030年在全球範圍內提供清潔和負擔得起的技術。除鋼鐵外，該計畫還將關注電力、公路運輸、氫氣和農業。

聲明說：「近零排放的鋼鐵是全球市場的首選，到2030年，高效利用和近零排放的鋼鐵生產將在每個地區建立和發展。」

該協議是在格拉斯哥舉行的COP26全球氣候大會上宣布的，會上各國領導人承諾，在2030年前停止砍伐森林並削減強效溫室氣體甲烷的排放，以幫助減緩氣候變化。

報導稱，美國和歐盟周日剛結束了關於鋼鐵和鋁關稅的爭端，並表示美歐將致力於一項全球安排，以打擊該行業的污染生產和產能過剩。