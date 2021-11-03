日本當代樂壇巨匠細野晴臣1978年與坂本龍一和高橋幸宏三人組成以電子合成樂為主的樂團「黃色魔術交響樂團」（Yellow Magic Orchestra，簡稱YMO）。該樂團在1970年代末至1980年代初的幾張專輯作品都受到日本及國際樂壇上極高的評價，被視為是電子合成流行音樂的先驅。

近年細野也擔任了是枝裕和執導電影《小偷家族》原聲帶作曲，更榮獲當年日本奧斯卡最佳音樂獎。繼他出道50週年首部紀錄片《搖滾師匠：細野晴臣》（No Smoking）後，他為自身2019年在美演唱會紀錄片《SAYONARA AMERICA》翻唱過往所屬樂團「HAPPY END」的名曲〈再會美國 再會日本〉作為主題曲。

〈再會美國 再會日本〉曾在1973年以單曲型態，收錄在HAPPE END最後一張錄音室專輯《HAPPE END》中。在歷經48年的歲月後，透過細野晴臣之手重新錄音製作，以〈Sayonara America Sayonara Nippon〉這個新面貌重生，展現大師游刃有餘的姿態。

2019年他迎來音樂活動50周年，2年前曾在東京舉行他個人展覧會《細野晴臣出道50周年紀念展「細野観光1969-2019」》，該展覽會移師大阪以「細野観光1969-2021」之名在大阪Grand Front北館展出中，以「情景的音樂」、「樂園的音樂」、「東京的音樂」、「彼岸的音樂」、「記憶的音樂」等5個視覺年表展出他的音樂生涯。