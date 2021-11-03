2022年渣打台北公益馬拉松預計明年2月13日起跑，這次邀請「真男人」張嘉哲、入圍今年金馬獎的演員温貞菱代言，兩人邀請跑友在情人節前夕賽道見。

渣打台北公益馬拉松是AIMS、IAAF認證賽事，本屆有42.195公里全程馬拉松、21.0975公里半程馬拉松、13公里個人和揪團組（一組6人），除了延續渣打Futuremakers全球公益計畫的重要元素，並在賽事加入永續亮點「Break New Ground 迎向新境界」為賽事主題邀請大家參與，也會由超過200位渣打銀行員工組成淨街慢跑團隊，與13公里組別跑者一同出發，透過一邊慢跑、一邊撿拾沿路垃圾，減少賽事對環境可能造成的影響。

除了經典馬拉松賽事，渣打馬拉松串連台北、新加坡、吉隆坡、香港、上海、倫敦、福克蘭群島、澤西島及奈洛比等全球9座城市的渣打系列城市馬拉松，張嘉哲表示，除了台北，因為奈洛比在出了很多優秀跑者的非洲國家肯亞，以跑者角度來看，是很想朝聖的地方，加上奈洛比也是高海拔賽道，相信可以給大家更多考驗。

温貞菱透露，自己很喜歡人文氣息的地方，若有機會，對澤西島賽事也有興趣，希望可以透過腳步奔跑之外，也能感受當地文化，而她認為跑步是跟自己對話很好的運動，平常在投入角色或是脫離角色時，靜下心來跑步可以幫助她更快轉換心境，未來計劃挑戰21公里半馬，這次渣打台北公益馬拉松先從13公里挑戰，力拚在下一屆賽事問鼎半馬。

2022年渣打台北公益馬拉松將從4日下午4點全面開放報名，截至12月2日下午4點，全馬、半馬及13公里共2萬5千個名額，另外會安排全馬個人最佳成績男子2小時50分、女子3小時30分內菁英選手提前3分鐘起跑，在警方前導車帶領下邁開步伐，朝突破個人生涯最佳目標前進。