警方從蔡嫌身上查獲一包安非他命毒品。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市保安警察大隊第五中隊員警陳子玄、李駿騰、莊國宏及許家榮等4員，2日巡邏經過忠孝西路與館前路口時，看到一名男子在禁菸區拿著打火機正準備點菸，但男子看到警察竟嚇到手抖掉落打火機，員警馬上察覺上前盤查，經警用行動電腦查詢發現，該名蔡姓男子因兩起竊盜案件遭法院發布通緝。

蔡嫌向警方謊稱，自己皆已到案，應該是警方電腦紀錄沒有更新等，企圖做垂死掙扎及轉移焦點，但經警方多方查證後，確認他是待發監執行的通緝犯。

蔡嫌見無法脫身，表示願意配合警方歸案，卻隱瞞自己身藏毒品，經員警權利告知後，蔡嫌才交出藏放於褲子口袋內的毒品吸食器，並佯稱身上已經沒有藏匿其他違禁品。

警方執行附帶搜索，在蔡嫌身上查獲一小包的安非他命，令他百口莫辯，又多加一條罪嫌。全案訊後，依毒品罪嫌及查捕逃犯送請轄區分局偵辦。

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