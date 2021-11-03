台東縣關山鎮3日中午1座養豬場傳出火警，火煙嚇壞豬隻和養豬場主人，鄰居趕緊通知消防隊來撲救，關山消防分隊、關山義消分隊趕赴現場緊急部署水線迅速撲滅火苗。消防人員表示，詳細起火原因正在調查中。

緊鄰豬舍的草叢突然起火燃燒，火煙嚇得豬隻不知所措；關山消防分隊獲報後立即派遣2部水箱車前往，由分隊長簡肇甫指揮調派，另關山鎮警、義消分隊長周福安也前往支援，部署水線後迅速撲滅火苗，有驚無險，讓居民們紛紛鬆了一口氣。

消防人員表示，豬場起火原因正在調查釐清。環保單位指出，昔日大都會在稻作收割後焚燒稻草引起濃煙，產生二氧化碳等溫室氣體的釋放；而焚燒造成的粒狀汙染物，不只影響空氣品質，更可能讓危及公路行車安全。現今則會加強取締燒稻草行為，至於收割後的稻桿等環保局建議直接切碎掩埋，以增加土壤有機質及肥力。

台東縣環保局說明，如查獲露天燃燒行為且未經消防局核准者，將依空氣汙染防制法處新台幣5000元以上至10萬元以下罰鍰。農業處則提醒農友，收購公糧稻穀作業要點已修正並實施，提醒民眾勿隨意引火燃燒避免漫延而釀災。