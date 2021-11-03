台北市加碼振興方案「台北熊好券」因預算爭議延宕近1個月，今日總算通過市議會二讀能夠正式上路，北市府拍板於5日上午公開抽獎，當天即可使用，稍早也釋出市議員游淑慧扮演Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》中的詭異娃娃，與台北市長柯文哲大玩123木頭人的宣傳影片， 讓不少市民感嘆「等很久了」。

台北熊好券分為住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券5種，原訂9月22日進行意願登記、10月8日抽籤，卻因預算程序爭議等問題展延至今，導致抽籤時程遙遙無期。所幸今日市議會中午進行政黨協商後，決議按原先審查意見通過，不刪除先前有爭議的4項附帶決議。

北市府也在熊好券通過後，正式對外宣布將於5日上午公開抽獎，當天抽獎完後即可當天派券，意即當日就能使用，3日下午還會釋出宣傳影片，內容是市議員游淑慧扮演Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》中的詭異娃娃，與台北市長柯文哲大玩123木頭人，衝熊好券聲量。

影片中，游淑慧穿起橘色吊帶裙、綁雙馬尾，和柯文哲、熊讚等人玩起123木頭人，背景音樂還唱著「你姑媽說，熊好券好用」，每走一步，柯文哲就撿起一張指示牌，只要準備身分證影本、存摺影本及店家LOGO，就能加入熊好券店家，引來粉絲留言「太尬了」、「真的等很久」。

北市府呼籲，北市府說，目前熊好券登記人數為96萬3308人，熊好店家1萬4365家，目前店家仍可加入，只要進入熊好店家申辦網站填寫資訊，留意手機簡訊通知，接著下載店家管理APP，最後再載店家貼紙及QRCODE就可成功，且熊好券金額周周結算，直接匯入商家指定引航帳戶，免手續費。