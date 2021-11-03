一名女網友日前在臉書上發文，透露自己出門購物時，不小心擦撞了路人的汽車，便趕緊道歉並給予對方2000元賠償金。不料，文章曝光後，不少網友反而大讚遭撞車主太佛心，只收少少的2000元。
女網友2日在臉書社團《爆怨2公社》發文，稱騎車出門時，不小心撞到了陌生民眾的汽車，她當下選擇不逃跑，趕緊去超商領錢為自己的行為負責；原PO說，「還好錢可以解決事情，不然內疚別人車子被我小刮傷，還好車主不為難我。」
文章曝光後，有些網友留言回應大讚原PO負責任的態度，「你是好人」、「讚，為自己的錯誤負責」；另一部分網友則認為，遭刮傷汽車重新烤漆一次所費不貲，遠遠超過原PO所賠償的2000元，感嘆是原PO遇上好心人，「對方人真好 2000能烤漆的地方幾乎沒有了」、「兩千其實也很少，對方也很體諒」、「嗯，那車主人好心」。
也有網友建議原PO若發生車禍事故，標準處理方式還是請警察到場處理。根據內政部警政署公布之車禍處理流程，建議倘若事故雙方要當場和解，也須在警方在場的情況下，以白字黑字明載賠償金額與細節，同時註明放棄民事與刑事請求權，以免後續紛爭。
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