台中市文化局「閱讀起步走」系列活動，今年首度走進社宅，與家長分享親子共讀樂趣。台中文化局長陳佳君3日表示，市府推動中市「共好社宅」，文化局、都市發展局、住宅發展工程處及社會局親子館共同合作，主動將優質的圖書資源帶入社區，透過親子共讀加深家庭情感連結。

台中市文化局今年的「閱讀起步走」活動前進社宅，讓「共好社宅」也飄書香。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

中市推動社會住宅取名為「共好社宅」，台中市文化局每年推廣「閱讀起步走」活動，今年首度走進社宅，將前往大里、太平及豐原等3處好宅。首波活動10月30日在大里區好宅舉辦，邀請社區與鄰近住宅孩童家庭聆聽繪本故事、小青蛙劇團帶來《小紅帽奇遇記》人偶劇表演，陳佳君也到場致贈親子家庭閱讀禮袋。

陳佳君表示，「閱讀起步走」活動透過親子閱讀加深家庭親子情感連結，並提供新手家長最即時的教養資訊與知識，看到小朋友們拿起書專心翻閱的可愛模樣，展現閱讀所帶來的幸福感。

文化局指出，「閱讀起步走」將在11月14日於豐原區安康一期好宅「共好實踐基地」舉辦，11月21日則到太平區育賢一期好宅「中央活動廣場」登場。此外，歡迎全國民眾來台中消費參加台中購物節抽獎活動，天天抽五千、周周抽十萬、月月抽百萬，還有壓軸精品好宅大獎。