高居全球首富的特斯拉執行長馬斯克1日在推特PO出曹植的《七步詩》，帶動台灣社群自創詩的跟風熱潮，小兒科醫師張博揚今（3日）也在粉專上貼出自創的七言絕句，感嘆台灣人民沒疫苗時殘劑搶翻天，有疫苗時卻爽約，讓網友們紛紛表示「看了很難過」。

台灣疫情穩定，本土連9日+0，國內疫苗量也逐漸充足，卻碰到了施打停滯期，小兒科醫師張博揚今（3日）上午在粉專表示有1劑莫德納殘劑，歡迎大家前來接種，該篇文章隨後遭刪除，疑似殘劑已有人搶預約。

但下午張博揚再PO第二篇貼文，內容是自創的七言絕句，「有事爽約無所謂，下期再約很方便，醫師看著很無言，反正不是我的錢。」顯示早上預約莫德納殘劑的人放鴿子了，讓張博揚氣得大酸台灣人不知足，「殘劑即是廢棄，已經沒有人在乎了」。

貼文一出引發網友熱議，直呼「真的要訂一些懲罰措施」、「看到真令人心痛，我可是第二劑資格不符的人啊」、「無故爽約真的不好，疫苗還是很稀有珍貴，應該要訂罰則，無故爽約的，以後只能限定打某廠牌的疫苗沒得選，這樣以後就沒人敢了」、「這種心態要不得！」、「看了很難過，一堆莫粉之前在哭沒疫苗，現在有了還要挑時辰打，不用請假」。