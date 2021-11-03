屏東疫苗施打大出包，東港安泰醫院院長黃炳生出面道歉，他稱，經檢討後，研判是流程出問題，第一線同仁未落實「三讀五對」而領錯藥，目前院方已陸續聯繫施打民眾，若身體有不識狀況，院方將立即給予相關醫療協助與關懷，或轉介至其他醫療院所。

東港安泰醫院3日早上在東港靜思堂替造冊長輩施打完第二劑疫苗、清點疫苗時，赫然發現AZ疫苗短少8瓶，與原訂打莫德納的狀況有異，赫然驚覺將要打莫德納的長輩誤打成AZ，當下立即通報縣府、緊急應變處理。

縣府表示，同一批施打疫苗的長者為民政系統造冊名單有100位，AZ疫苗短少8瓶，以1瓶可施打11人計算，推估約有88人受到影響，但同一批名單有100人，縣府謹慎起見全部通知。

「很抱歉！」東港安泰醫院院長黃炳生也在第一時間出面道歉，他稱，第一線同仁因未落實「三讀五對」，才發生這樣疏忽的情形，目前院方已陸續連繫施打的民眾，如身體上有不適情況，院方會立即給予相關醫療關懷，或轉介至其他醫療院所。

未此，縣府也立即成立3支24小時關懷專線，包括縣衛生局08-7380208、東港衛生所08-8325310、安泰醫院廖主任0988609708，呼籲民眾有任何狀況一定要撥打電話詢問。