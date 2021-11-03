「防疫女神」賈永婕不但外型凍齡，心靈上也總是正向積極有活力，她經常透過社群平台分享生活點滴，不只是防疫期間給醫護送上強力支援，熱愛運動的她也四處跑跳，享受豐沛人生，她今天則將版面留給了老公王兆杰，破尺度放閃照讓眾星友都服氣，吳淡如更盛讚這是「年度最佳照片」。

賈永婕與老公王兆杰結婚19年，生了3名子女，大女兒已經升大學，日前在爸媽依依不捨的目光下，出國求學去，所幸夫妻倆感情這麼多年來始終如一，孩子大了還有彼此陪伴，一直是名人圈令人羨慕的銀色愛侶。

平時總在臉書分享充實熱血生活的賈永婕，今天將版面留給了心愛的另一半，一早就在大放閃光彈，貼出夫妻同框照，寫下：「Morning今天開工有點早」，原來兩人甜蜜蜜去了日月潭，照片中他們都穿著全套水上服裝各自站在槳板上，在美麗如畫的雲彩前摟著彼此肩膀獻上熱吻，甜蜜到不行。

眾人都被賈永婕這一大早的新照片驚艷到，見證夫妻倆的好感情，吸引破6萬網友朝聖，紛紛留言「畫面一片白色，什麼都看不到耶！」、「一大早被閃到」，陶晶瑩也留言笑虧：「太帥了～～」，吳淡如更是徹底服氣，直接頒給封號，「本年度最佳照片」，看得人心情大好。