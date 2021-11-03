中央宣布防疫鬆綁，其中泡溫泉不必戴口罩，台東知本溫泉業者表示，明顯感受遊客回流。（蔡旻妤攝）

中央流行疫情指揮中心宣布2日起多項活動不必戴口罩，其中包含秋冬季民眾最愛的泡溫泉；台東知本溫泉業者表示，遊客回流5成以上，近期再搭上政府推出的5倍券和國旅券，「明顯感受遊客回流」；另針對防疫措施，業者持謹慎態度不敢大意，仍訂出固定時段，全面清潔消毒。

從南部來到台東的遊客，有的坐在池邊、有的泡在池裡，享受溫泉帶來的輕鬆感；遊客陳女士說，泡湯當然不要戴口罩比較好，口罩會溼掉，呼吸也順暢許多，如今不戴口罩，則多會注意社交距離，盡量遠離陌生遊客，與家人在一起比較安心。遊客薛先生卻認為，還是要繼續戴口罩比較好，也可預防其他傳染性疾病。

知本溫泉區溫泉水質全國最好，但疫情爆發後，泡湯的遊客大減，然而從2日起，泡湯可以不用戴口罩，遊客陸續回流，民眾不必戴口罩享受泡湯的樂趣，不過民眾還是自我保護，保持跟陌生人的距離；也有民眾認為，還是戴上口罩比較安全。

此外，雖然疫情管制不斷鬆綁，知本溫泉區的業者也明顯感受到遊客回流；業者張雪蓮笑著說，中央宣布不戴口罩後，可以感受到遊客熱切的回流」，假日人潮更達到8成以上。

針對防疫部分，張雪蓮強調，並不會因不戴口罩而鬆懈，園區1到2個小時內都會定時做清潔，每天晚上也都會將池水放掉清潔。業者涂維亮說，環境都會在固定時段清消，吹風機或個人用品等，一律要向櫃台借取。

業者指出，知本溫泉區的觀光產業半年前受到疫情重創，如今疫情趨緩鬆綁，搭上政府推出的振興、國旅券等，終於看到溫泉觀光旅遊回溫，並提醒遊客，除了做好實聯制管制進場，還要做好個人的消毒防護，才能盡情享受泡湯的樂趣。