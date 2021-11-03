黎巴嫩與波斯灣數個阿拉伯國家的外交風波擴大，4個波灣國家召回駐貝魯特大使後，阿拉伯聯合大公國和巴林又相繼敦促公民離開黎巴嫩。

繼阿聯1日呼籲公民離開黎巴嫩，官方巴林新聞社（Bahrain News Agency）昨天報導，巴林外交部「敦促在黎巴嫩的所有公民立即離境，隨當地情勢緊張，需要格外謹慎」。

黎巴嫩新聞部長科達希（George Kordahi）在8月錄製、10月25日播出的訪談中，稱葉門7年戰爭徒勞無功，表示「是結束戰爭的時候了」，並說葉門什葉派激進團體青年運動（Houthi）在內戰中進行自衛。他說這話時尚未擔任現職。

青年運動2014年奪下首都沙那（Sanaa）後，沙烏地阿拉伯為首聯軍2015年干預葉門內戰，支持葉門政府。阿聯和巴林都是聯軍成員。

沙烏地要求貝魯特政府將科達希開除。儘管黎巴嫩政府擺出和解姿態，沙烏地仍於10月28日召回駐黎大使，並下令黎巴嫩駐沙大使於48小時內離境；巴林、科威特迅速跟進採行類似措施，阿聯10月30日也召回駐黎大使。沙烏地同時禁止黎巴嫩商品進口。

沙烏地外長費瑟（Faisal bin Farhan Al Saud）表示，葉門戰爭遭受「侮辱性言論」之外，伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）什葉派運動在當地影響力日增也是利雅德採取上述舉措主因。

費瑟於10月31日接受CNBC訪問時否認這起風波造成外交危機，但強調利雅德當局認定，維持對貝魯特關係沒有效益、沒有用處，也不符合沙烏地利益。

他說：「在真主黨持續主宰（黎巴嫩）政壇的前提下，我想我們已經達成了與黎巴嫩及其現任政府打交道沒有效益、沒有幫助的結論。」

科達希在真主黨和與真主黨結盟的基督教政黨馬拉達運動（Marada Movement）支持下，目前對於辭職的立場是「辦不到」。

此一風波堪稱黎巴嫩嚴重經濟危機下再一記重擊，風雨飄搖的貝魯特政府甚至得奮力確保能夠取得來自包括富裕阿拉伯國家的外援。黎巴嫩1日曾要求與沙烏地對話，以舒緩緊張。

在英格蘭格拉斯哥（Glasgow）出席聯合國氣候峰會的黎巴嫩總理米卡提（Najib Mikati）昨天特地前往沙烏地的攤位致意，擺出和解姿態。