桃園花彩節邁入第7屆，以休耕田變身花田 ，每年吸引眾多民眾打卡拍照，今年2大展區位於平鎮及大溪，除了有滿滿花海外，還有許多適合親子的農事體驗DIY，今年更舉辦「Instagram美照大賽」，民眾只要在展期間貼出花田裡的自信美照，有機會獲得8千元獎金。

桃園花彩節邁入第7屆，年年吸引許多民眾到花田拍美照打卡。（桃園市政府農業局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市是台灣草花的主要生產地區，為活化冬季休耕田，保持農地肥沃與地力，桃園連續7年舉辦桃園花彩節讓花海綻放，今年有2大展區。

桃園花彩節將於11月6日至11月28日於平鎮、大溪2大展區接力綻放，3日舉行記者會。（陳夢茹攝）

農業局表示，平鎮展區從6日展至14日，以「Hello！平鎮野球趣」為主題，設計出強棒出擊、普羅旺斯、向日葵迷宮、平鎮富良野4大圖騰花區，另配合棒球元素製作勝利時刻、盪出好心情、棒棒都精彩3大藝術裝置。

大溪展區將從20日接力登場展至28日，以「花遊世界」為主題，世界知名地標，如金字塔、台北101、自由女神、荷蘭風車等規畫出12大圖騰區，讓民眾有偽出國的感覺，特別的是今年更有別出心裁的「花田夜間光雕秀」。

「來到花田不僅拍美照，更有機會拿獎金！」農業局指出，這次的「Instagram美照大賽」，只要民眾在展期間於現場打卡標記桃園花彩節，就有機會角逐名次、爭取獎金，這次首獎為8千元獎金、二獎為5千元獎金、三獎為3千元獎金，普獎10名則是500元禮券，展期結束將請3名攝影師進行評選。

農業局表示，桃園花彩節現場還會有許多農事體驗，包括古法手工割稻、稻穗手工藝製作DIY、花田趣親子抓泥鰍等，帶民眾深度認識在地文化。另也提醒，桃園好市券2.0、桃園好市乘雙券、好客券、振興五倍券均可於休閒農場進行抵用，歡迎民眾一起來賞花。