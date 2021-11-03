為拚年底4大公投，國民黨啟動四大戰線，民進黨則四箭齊發，藍綠全面備戰。前立委林正杰痛批蔡政府，不尊重民主政治的基本規則，並指總統蔡英文在4大公投上沒有任何一項有體恤民意，林正杰認為，不要說窮得只剩下一張選票，一千萬張公投中的選票，就是給倒行逆施的蔡政府一千萬個清亮的耳光。

林正杰今天(3日)在臉書上表示，相較於大陸的突飛猛進，台灣只剩下「自由民主」可以誇耀了，但自2020年以來，蔡英文施政絲毫不尊重民主政治的基本規則，因為她自認沒有連任的壓力，可以胡作非為。林正杰直言，「台灣的民主遭逢妖風逆襲，已經快要破產，淪為法西斯專政了」。

林正杰質疑，1218的4大公投，有哪一樁蔡英文是體恤民意的？藻礁出爾反爾，萊豬昨是今非，公投不遵民意。而最不可原諒的是炒作疫苗，謀財害命，封鎖延緩救命的境外疫苗和藥物，造成近千人死亡、萬餘人染疫，留下終身不可彌補的身體傷害。

不過，林正杰也指出，雖然台灣民主遭此劫難，但還有民主的手段可以自救，那就是直接民主─「公民投票」，收回2020對蔡英文的授權。林正杰認為，公投比選舉還重要，更有權威性、更能代表人民的意志。所以不要說我們窮得只剩下一張選票，「要知道，1千萬張公投中的選票，就是給倒行逆施的蔡政府1千萬個清亮的耳光」。